كارول سماحة أول فنانة عربية تحيي ليلتين للمرة الثانية في هذا المهرجان العالمي

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ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور 11 عامًا من تألقها على مسرح مهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival، تعود الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى هولندا لإحياء ليلتين استثنائيتين يومي 30 و31 أيار/مايو في Concertgebouw، بدعوة خاصة من إدارة المهرجان.
وبذلك، تصبح كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافي والفني المميز.
في عام 2014، تركت كارول انطباعًا رائعًا على جمهور مهرجان Souk، واليوم ستعود لتلتقي بجمهورها العربي والهولندي والأوروبي في حفلتين مميزتين مليئتين بالمفاجآت. ستقدّم مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، بما في ذلك أغاني من ألبومها الأخير "مختلفة"، الى جانب الأوركسترا الهولندية.
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