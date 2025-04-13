يوحنا العاشر ترأس قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المريمية في دمشق

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية المريمية في دمشق، وعاونه في الخدمة: الأسقف يوحنا (بطش) وعدد من الكهنة والشمامسة وحضره السفير اليوناني عمانوئيل كاكافيلاكيس.

في نهاية القداس، تمّ تبريك أغصان النخيل والزيتون المحمولة بأيدي الأطفال وأقيم زياح الشعانين.

ثمّ رافق كشاف المريمية البطريرك يوحنا العشر بالمعزوفات الكشفية الاحتفالية في ساحة البطريركية وانتهت بالحصول على بركة ومعايدة البطريرك.