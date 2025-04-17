واشنطن بوست: البيت الأبيض يسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بمقدار 40 مليار دولار

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان البيت الأبيض يسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بمقدار 40 مليار دولار. ونقلت "واشنطن بوست" عن وثيقة، بان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تسعى إلى خفض ميزانيات البرامج الصحية الفيدرالية بشكل كبير. ولفتت الى ان مساعي إدارة ترامب تعني خفض الإنفاق التقديري لوزارة الصحة بنحو الثلث.

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