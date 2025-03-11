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تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 9a.. تسريبات جديدة تسبق الإطلاق المرتقب
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تكنولوجيا: بعد سرقة 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة من بورصة ByBit.. ماذا حدث للأموال؟
تكنولوجيا: بعد سرقة 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة من بورصة ByBit.. ماذا حدث للأموال؟...
تكنولوجيا: تحذير من خدعة جديدة تعرض مستخدمي جوجل لجرائم النصب الإلكتروني
تكنولوجيا: تحذير من خدعة جديدة تعرض مستخدمي جوجل لجرائم النصب الإلكتروني...
تكنولوجيا: أبل ستقلل من التركيز على الذكاء الاصطناعى فى نظام التشغيل iOS 19
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