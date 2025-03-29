نائب الرئيس الاميركي: لن تتم إقالة أي مسؤول أميركي بعد الثغرة الأمنية على تطبيق سيغنال

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه لن تتم إقالة أي مسؤول أميركي بعد الثغرة الأمنية في حلقة الرسائل على تطبيق سيغنال بعد إضافة صحفي من طريق الخطأ، بينما كان كبار المسؤولين الأميركيين يناقشون الضربات على الحوثيين في اليمن.

واوضح جاي دي فانس لوسائل الإعلام "إذا كنتم تعتقدون أن بإمكانكم إرغام الرئيس الأميركي على إقالة أي شخص فإنكم مخطئون".

وأضاف متحدثاً من قاعدة عسكرية أمريكية في غرينلاند "ندعم بالكامل فريقنا المكلّف الأمن القومي".

وكشف القضية التي تهز واشنطن منذ الاثنين، صحفي في مجلة "ذي اتلانتيك" تم ضم اسمه من طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال المشفّر، بحث خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وبينهم جاي دي فانس في الضربات المقبلة ضد الحوثيين في اليمن.

وطالبت المعارضة الديمقراطية التي ذكرت أن حياة جنود أميركيين كان من الممكن أن تتعرض للخطر، باستقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث.

من جانبه دان دونالد ترامب ما اعتبره "حملة تشهير".