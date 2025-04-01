ارتفاع حصيلة الزلزال في بورما إلى 2719 قتيلا وأكثر من 4500 جريحا

أعلن رئيس المجلس العسكري في بورما مين أونغ هلاينغ أن "حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2700 قتيل وأكثر من 4500 جريح".
وفي التفاصيل، قال هلاينغ إنّه |تمّ تأكيد مقتل 2719 شخصا|، مشيرا الى أن |441 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي ضرب البلاد الجمعة".
وصنّفت منظمة الصحة العالمية الأحد زلزال بورما حالة طوارئ من أعلى مستوى، وطالبت بتمويل عاجل قدره ثمانية ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيام الثلاثين المقبلة.
وحذّرت المنظمة من مخاطر تفاقم الإصابات بسبب محدودية القدرات الجراحية في البلاد، لافتة إلى أن الظروف التي كانت تواجهها بورما قبل الزلزال تجعل ذلك مرجّحاً.
وقالت المنظمة في ندائها العاجل لجمع التمويل إنها "صنّفت هذه الأزمة على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة"، في إشارة إلى المستوى الأعلى لتفعيل الاستجابة للطوارئ.
وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات مدينة ماندالاي في وسط بورما الجمعة، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6,7 درجات. حصد الزلزال أرواح أكثر من 1700 شخص في بورما و18 شخصاً على الأقل في تايلاند.
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