أعربت ​وزارة الخارجية القطرية​، عن إدانتها بأشدّ العبارات "قصف قوّات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم الّتي تؤوي نازحين في ​قطاع غزة​، وتدميرها لمستودع تابع للمركز السّعودي للثّقافة والتّراث في منطقة موراج شرق رفح بقطاع غزة"، وعدّتهما "انتهاكًا سافرًا للقانون الدّولي الإنساني". وشدّدت في بيان، على "ضرورة تحرّك ​المجتمع الدولي​ بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكرّرة بحقّ المدنيّين والأعيان المدنيّة، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدّوليّة"، مجدّدةً "موقف قطر الثّابت والدّائم في دعم ​القضية الفلسطينية​ وصمود الشّعب الفلسطيني الشّقيق، المستند إلى قرارات الشّرعيّة الدّوليّة وحل الدّولتين، بما يضمن إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية دانت القصف الإسرائيلي بغزة: لتحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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