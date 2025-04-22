الامارات | حمدان بن محمد يعين سعيد أحمد الطاير وشيخة الجرمن مديرين تنفيذيين في "تنمية المجتمع بدبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

ونص القرار الأول على تعيين سعيد أحمد الطاير مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة، فيما نص القرار الثاني على تعيين شيخة أحمد الجرمن مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة.