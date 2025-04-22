ترامب: أجرينا محادثات جيدة للغاية مع إيران حول ملفها النووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران حول ملفها النووي.

ولفت ترامب الى انت لا يمكننا أن نحاكم جميع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين قبل ترحيلهم لأن ذلك سيستغرق 200 عام، ويبدو أن المحاكم لا تريدني أن أرحل المهاجرين غير الشرعيين. وذكر بان إدارتي تقوم بعمل رائع لترحيل المهاجرين غير الشرعيين لكنها تتعرض للعرقلة حتى من قبل المحكمة العليا.

واشار الى انه يبدو أن المحكمة العليا لا تريدني أن أرحل المجرمين العنيفين والإرهابيين إلى فنزويلا أو أي بلد آخر.