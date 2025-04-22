لجنة المتابعة للقمة الروحية: وحدة الموقف الوطني هي السلاح الأجدى في مواجهة التحديات

عقدت لجنة المتابعة للقمة الروحية في لبنان إجتماعها الدوري في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار، برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب، وحضور ممثلي رؤساء الطوائف، المونسنيور عبدو ابو كسم، والمفتي القاضي الشيخ حسن عبدالله، والشيخ القاضي غاندي مكارم، الدكتور علي الغزاوي، والدكتور غازي قانصو.

وتوجّه المجتمعون، في بيان، بالتبريك للمسلمين والمسيحيين بمناسبة عيدي الفطر المبارك والفصح المجيد، ودعوا "بالسلام والشفاء العاجل للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إثر تعرضه للحادث صحي"، متوجّهين بالتعزية القلبية بوفاة البابا فرنسيس، معبرين عن "حزنهم العميق لرحيله، ومؤكدين على القيم الإنسانية والروحية التي جسدها في حياته".

وتوقفوا عند "ملف إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة"، مشددين على أن "تتولى الدولة اللبنانية هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية". ووجه نداءً وطنياً عاجلاً "لوقف العدوان المستمر على لبنان وإستباحة سيادته"، مشدّدين على ان "حماية الإنسان والأرض هي أولوية مطلقة، وان وحدة الموقف الوطني هي السلاح الأجدى في مواجهة التحديات".

كما تناول المجتمعون الإستحقاق البلدي، مركّزين على "ضرورة إجرائه في موعده وان يشكل فرصة لمزيد من التلاقي بين اللبنانيين بعيدا عن التوترات والإنقسامات بما يعزز دور البلديات في خدمة الوطن والمواطنين".