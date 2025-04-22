توافق اختياري في بلدة المطل- الضنية

تمّ التّوصل إلى توافق إختياري في بلدة المطل- الضنية، بعد اجتماع موسع عقد في قاعة المسجد بالبلدة حضره فاعليات البلدة.

وقضى الإتفاق بتزكية كل من المختار رياض طليس والمختار فرج ورور، لمنصب المختارَيْن المخصصين للبلدة.