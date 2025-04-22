تمّ التّوصل إلى توافق إختياري في بلدة المطل- الضنية، بعد اجتماع موسع عقد في قاعة المسجد بالبلدة حضره فاعليات البلدة.
وقضى الإتفاق بتزكية كل من المختار رياض طليس والمختار فرج ورور، لمنصب المختارَيْن المخصصين للبلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر توافق اختياري في بلدة المطل- الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.