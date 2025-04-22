الامارات | الحليب الخالي الدسم أفضل لهذه الفئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت نتائج دراسات حديثة إلى أن الحليب الخالي الدسم يعد أفضل من الحليب كامل الدسم بالنسبة لمرضى الصداع النصفي.

وأوضحت الدراسات، التي نُشرت في المجلة العلمية BMC Nutrition المتخصصة في شؤون التغذية، أن المرضى، الذين يتناولون الحليب الخالي من الدسم أقل عُرضة لنوبات الصداع النصفي مقارنة بالمرضى، الذين يتناولون الحليب كامل الدسم.

وعزا الباحثون أسباب ذلك إلى أن الحليب الخالي الدسم يطلق إشارات التهابية أقل بسبب محتواه المنخفض من الدهون المشبعة.

كما يحتوي الحليب الخالي الدسم على نسبة عالية من مادة «الريبوفلافين» ومادة «التريبتوفان»، اللتين تدعمان عملية التمثيل الغذائي للطاقة وتخليق هرمون السعادة «السيروتونين»، ما يسهم في الحد من نوبات الصداع النصفي.

كما أشارت دراسات سابقة إلى أن بعض العناصر الغذائية لها تأثير إيجابي على شدة ومعدل تكرار الصداع النصفي مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم وفيتامين B2.

يذكر أن الصداع النصفي هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرار حالات معتدلة إلى شديدة من الصداع على جانب واحد من الرأس، بمعنى أدق يؤثر على نصف الرأس.

وإلى جانب الصداع، تشمل أعراض الصداع النصفي أيضا الحساسية تجاه الضوء والضوضاء والروائح والتيبس العضلي في الرقبة واعتلال المزاج والاكتئاب والتهيج.