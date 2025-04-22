الامارات | حمدان بن محمد يشهد إطلاق أول برنامج دكتوراه بالذكاء الاصطناعي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إعلان جامعة برمنغهام دبي عن إطلاق أول برنامج دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في دبي لإعداد كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه عبر منصة«إكس»:" شهدت خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" اليوم إعلان جامعة برمنغهام دبي عن إطلاق أول برنامج دكتوراة في الذكاء الاصطناعي في دبي لإعداد كفاءات متخصصة في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي مثل تطوير المدن الذكية والرعاية الصحية المتقدمة والاستدامة والتنقل المستقبلي والتي تعتبر من ركائز التحول الرقمي في دبي. كما اطلعت ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" على تقرير "حالة الذكاء الاصطناعي في دبي" الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل... التقرير يستعرض الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات الحكومية في دبي ومستويات تبني تطبيقاته على المستوى الحكومي".

وتابع سموه: "والتقيت خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أيضاً بممثلي أولى الشركات التي نالت شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي Dubai AI Seal ضمن مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أطلقناها مؤخراً... دور القطاع الخاص كان وسيبقى مهماً في تحقيق طموحاتنا للمستقبل".