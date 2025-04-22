القاهرة - الخليج 365
بعد الضجة التي أثارها في حفله الأول بمهرجان "كوتشيلا فالي" بإطلالته المكشوفة بالسلاسل الذهبية، أحيا الفنان محمد رمضان أمس الأحد، حفله ثاني وأثار الجدل بحركاته.
وأطلّ النجم المصري على المسرح وهو يجلس على كرسي ويضع تاجاً على رأسه ويدخّن النرجيلة بينما يغني أغنية "الملك".
واختار رمضان لهذا الحفل ملابس باللون الأبيض، عبارة عن بنطلون أبيض واسع القدمين وممزق من الجانبين مع توب أبيض وحزام أبيض ونسّق معه جاكيت فضّية، وخلال الحفل خلع الجاكيب مع التاج، ومن ثم التوب البيضاء وبقي من دون قميص من الأعلى.
وخلال الحفل، رمى أحد الأشخاص الباسبور المصري على خشبة المسرح فحمل رمضان وقبّله ووضعه على رأسه في حركة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع بالتصفيق والصيحات، وتم تداول المقطع المصوّر على السوشيال ميديا، واعتبر العديد من الأشخاص أنها "تمثيلية" مكشوفة لإرضاء الجمهور المصري الذي يشنّ عليه هجوماً قاسياً وساخراً بسبب إطلالته التي قيل بأنها مستوحاة من ملابس المصريين القدامى.
وقدّم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها: "يا حبيبي" و"نمبر وان" و"جوانا"... وقلّد على المسرح الرئيس الراحل أنور السادات، واختتم الحفل بأغنية "انساي".
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحاول إرضاء الجمهور بحركة غريبة على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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