اكتمال لائحة "زحلة .. رؤية وقرار" التي يرأسها المهندس أسعد زغيب

اكتملت لائحة "زحلة .. رؤية وقرار" ZAHLE VISION & DECISION التي يرأسها المهندس أسعد زغيب، وهي أولى اللوائح المكتملة في المدينة، وتتميّز بتمثيل عددٍ من العائلات بأصحاب كفاءاتٍ من فئاتٍ عمريّة واختصاصات مختلفة، لتشكّل فريق عملٍ موحّد منسجم ومتماسك "صُنع في زحلة" ويعمل حصراً من أجلها، على أساس برنامج يتضمّن رؤيةً مكتملة للمدينة ويحافظ على قرارها بعيداً عن أيّة تبعيّة. وتضمّ اللائحة، بالإضافة إلى زغيب: - نائب الرئيس ايلي ابو بطرس - الطوبغرافي كميل أنطون العموري - المهندس نديم امين الحجار - المخرج جوزف طوني شعنين - المهندس علي امين الخطيب - جورجيت سمير زعتر - فيليب ايلي ملحم - سمر ابراهيم القاصوف - المهندس جوزف طانوس قبلان - المهندس فادي عصام الخراط - المهندس وليد سمير حسنه - كريستيان ايلي عيسى - ميشال جان ضاهر - شربل رفيق زخيا - ماندي ايلي مسلم - ستريدا غسان ابو نعوم - المحامي يوسف يوسف قرعوني - المصرفي جوزف ايلي مقدسي - المهندس ايلي جبران سابا - المهندس جوزف طوني مبارك

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