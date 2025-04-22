السفير البابوي زار الكتيبة الإيطالية بمناسبة الفصح: السلام هو دائما نتيجة التضحيات

زار السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، الكتيبة الإيطالية التابعة ل "اليونيفيل" في قاعدة (شام) في الجنوب، لمناسبة عيد الفصح، وكان في استقباله قائد القطاع الغربي، العميد نيكولا ماندوليسي.
وترأس بورجيا القداس الإلهي في كنيسة قاعدة "اليونيفيل" 2-3، بحضور رئيس البعثة الإيطالية وقائد قوات "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وممثلين عن الجيش، وقادة كتائب القطاع الغربي، وأعضاء اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L)، وعدد كبير من ذوي الخوذ الزرقاء.
وأعرب السفير البابوي في عظته عن "امتنانه العميق لقوات حفظ السلام الإيطالية لالتزامها اليومي بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان"، معتبرا أن "السلام هو دائما نتيجة التضحيات، وأن وجود العسكريين هو علامة ملموسة للأمل".
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