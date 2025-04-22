بالصّور- الصّدفة تجمع بطلَي “الطّائر الرّفراف” مجدّدًا

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بصور جديدة لبطلَي المسلسل التّركيّ “الطّائر الرّفراف” مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش أوغلو وذلك بعدما تزامن انتشار صوَرهما بالوقت نفسه عن طريق الصّدفة.

في التّفاصيل، أنّ روّاد الإنترنت تداولوا أوّل صورة لـ مارت رمضان ديمير من الخدمة العسكريّة إذ ظهر بالزّيّ العسكريّ وتسريحة شعر مختلفة في أوّل إطلالة له بعد أن أنهى تصوير “الطّائر الرّفراف”.

أمّا عفراء فقد قرّرت تغيير إطلالتها بالكامل إذ ظهرت بشعر أشقر قصير بدت مختلفة كلّ الاختلاف فيه خاصّة بعدما اعتادها الجمهور بالشّعر البنّيّ في ثلاثة مواسم من “الطّائر الرّفراف”.

الجدير بالذّكر أنّ مسلسل “الطّائر الرّفراف” سينتهي عرضه رسميًّا عند الحلقة المئة وواحد، بعد ثلاثة مواسم وذلك بعدما شهد على تراجع مخيف في نسب المشاهدة مؤخّرًا ما هدّد العمل ككلّ، على الرّغم من انطلاقته القويّة إلّا أنّه لم يستطع أن يحافظ على المرتبة الأولى وتفوّقه على كلّ المسلسلات ليلة الجمعة خلال عرضه.

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نشير إلى أنّ رمضان وعفراء كانا على علاقة حبّ طيلة فترة عرض المسلسل وقد انفصلا مؤخّرًا.