"رويترز": جامعة هارفارد تقاضي إدارة ⁧‫ترامب‬⁩ بسبب قطع تمويلها

أعلنت وكالة "رويترز"، ان جامعة هارفارد تقاضي إدارة ⁧‫ترامب‬⁩".

وأعلنت الجامعة اننا رفعنا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية لوقف تجميد تمويل الجامعة.

وذكرت تجميد الحكومة الفيدرالية التمويل المخصص لنا غير قانوني وخارج نطاق سلطتها.

وقالت "مطالب الحكومة الفيدرالية تدخل في شؤوننا ومن شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على الجامعة، وهذه الإجراءات عواقبها وخيمة على الطلاب والأساتذة ومكانة التعليم الأمريكي عالميا".

وأضافت الجامعة "قطع الحكومة الفيدرالية التمويل يعرض للخطر جهود تحسين فرص نجاة الأطفال من السرطان".

وكانت قد قررت وزارة التعليم الأميركية تجميد الدعم الحكومي المخصص لجامعة "هارفرد" والبالغ 2.2 مليار دولار، وذلك بعد رفض الجامعة إدخال تعديل على سياساتها الداخلية، وهو ما اعتبرته الجامعة تخلياً عن استقلاليتها السياسية، وفق ما ذكر موقع "Cbs News".

وأعلنت جامعة "هارفرد"، في وقت سابق، رفضها للاتفاق الذي اقترحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن استمرار التمويل الفيدرالي، مؤكدةً أنّ "الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".