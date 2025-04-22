الامارات | ممرضة تقنع امرأة بأنها مصابة بالسرطان في مراحله النهائية.. وتقتلها للحصول على تأمين حياتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على ممرضة أميركية، ووُجهت إليها تهمة القتل العمد، بعد أن زُعم أنها أقنعت مريضتها بأنها مصابة بسرطان في مراحله النهائية، وحقنتها بجرعة قاتلة من الأنسولين في محاولة للحصول على بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليون دولار.

وأُلقي القبض على ميغان راندال سوندوول (47 عاماً)، الخميس على خلفية وفاة كيسي لين تيري (38 عاماً)، نتيجة حقنها بجرعة أنسولين غير موصوفة، وفقاً لوثائق محكمة حصلت عليها قناة «فوكس 13 نيوز».

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية تحقيق أُجري في 12 أغسطس 2024، عندما استُدعيت الشرطة إلى منزل في هايلاند، يوتا، ووجدت تيري فاقدة للوعي.

وعثرت الشرطة على الممرضة داخل غرفة النوم بمفردها مع تيري، التي زعمت أنها كانت على هذه الحالة «لبضع ساعات». ثم أبلغت الممرضة الضباط أن الضحية، التي زُعم أنها مصابة بالسرطان في مراحله النهائية منذ أربع إلى خمس سنوات، وقّعت على أمر بعدم الإنعاش ولم ترغب في الذهاب إلى المستشفى.

وعندما نُقلت إلى مستشفى، وجد المسعفون أن مستوى السكر في دم تيري كان 14، وهو أقل بكثير من 40، وهو ما اعتبره المحققون مؤشراً على أنها تُهدد حياتها.

وأفادت المحطة أن شقيقتها أبلغت الأطباء أثناء تلقيها العلاج في وحدة العناية المركزة أنها كانت مصابة بسرطان في مراحله النهائية منذ أربع إلى خمس سنوات. ومع ذلك، أخبر طبيب الرعاية الأولية لتيري العائلة أنها لم تُصب بالسرطان قط. وسيؤكد تشريح الجثة أيضاً النتائج، إذ إن تيري لم تُصب بالسرطان أو أي مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وأعلن الأطباء وفاة تيري دماغياً في 15 أغسطس 2024، بعد نحو ثلاثة أيام من الاتصال الأول برقم الطوارئ 911. كما خلص التحقيق إلى عدم وجود أمر منع إنعاش باسم تيري، وعدم وجود أي أوراق تُعيّن الممرضة وكيلاً رسمياً للضحية.

وأبلغت عائلة تيري المحققين أنهم كانوا يشتبهون في أن ميغان كانت تخطط لقتل تيري لسنوات. حتى إن المحققين عثروا على أدلة على هاتف الضحية تُظهر سلسلة من الرسائل النصية بدءاً من ديسمبر 2019، والتي تطابقت مع شكوك العائلتين.

وقال المحققون إن أكثر من 28 ألف رسالة نصية بين المرأتين أظهرت أن ميغان شرحت بالتفصيل طرقاً مختلفة لقتل نفسها لو كانت تيري على مدار أربع سنوات، حتى زُعم أنها عرضت «مساعدتها» على الموت، وناقشت كيف سيحل موت تيري جميع مشاكلها المالية.

وبعد وفاة تيري، يُزعم أن ميغان حذفت أكثر من 900 رسالة نصية من هاتفها، وبحثت عن وثيقة تأمين حياتها. ووفقاً للمحققين، اعتقدت أنها المستفيدة من وثيقة تأمين على الحياة بقيمة 1.5 مليون دولار، حسبما يُشاع، كانت تيري تملكها.

وأُلقي القبض على الممرضة وحُجزت في سجن مقاطعة يوتا بتهم تشمل القتل العمد من الدرجة الأولى وعرقلة سير العدالة من الدرجة الثالثة، وهي محتجزة دون كفالة.