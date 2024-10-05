مكاري أعرب عن خشيته من تحول لبنان إلى "غزة ثانية": هناك أمل ضئيل بالجانب الدبلوماسي...
"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في كفريوفال وكفرجلعادي ويارون بصليات صاروخية
"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجنود العدو في كفريوفال وكفرجلعادي ويارون بصليات صاروخية...
"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه محيط بلدية العديسة
"حزب الله": أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه محيط بلدية العديسة...
ماكرون حذّر من "المعايير المزدوجة" بالصراعات: لا سلام بالشرق الأوسط دون حل الدولتين
ماكرون حذّر من "المعايير المزدوجة" بالصراعات: لا سلام بالشرق الأوسط دون حل الدولتين...
نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت مقتل 166 منهم خلال عام: أيلول يشهد انفلاتًا احتلاليًا بالضفة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت مقتل 166 منهم خلال عام: أيلول يشهد انفلاتًا احتلاليًا بالضفة...