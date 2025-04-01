شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام عيد الفطر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 01 أبريل 2025 06:00 ص

رصدت آخر التداولات أحدث سعر للدولار اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025، وذلك أمام الجنيه المصري خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع. وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي البنك التجارى الدولىCIB سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى " CIB " 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز