شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاستخبارات بالساحل الغربي يلقي القبض على خلية حوثية كانت تخطط لتنفيذ مخطط إرهابي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجحت أجهزة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية بالساحل الغربي في ضبط خلية حوثية لزراعة العبوات الناسفة ونقل المعلومات.
وأفاد الإعلام الأمني في قطاع أمن الساحل الغربي بأن الخلية تتكون من خمسة عناصر (أربعة مدنيين ومجند واحد)، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم من محافظة ذمار واثنين من تعز.
وأقر عناصر الخلية (عاصم علي أحمد الريحاني، أحمد سامي أحمد الجهراني، أحمد سعد قاسم ثابت معبد، صفوان سعد ثابت معبد، وليد حمود حسن الجعوري)، بتجنيدهم من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية لزرع العبوات الناسفة في الساحل الغربي ونقل المعلومات عن المقاومة الوطنية.
ولفت الإعلام الأمني أنه تم القبض على عناصر الخلية في فترة وجيزة، وقبل أن يتمكنوا من تنفيذ العمليات الإرهابية الموكلة إليهم
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