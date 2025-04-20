الامارات | النني: ترشيح شباب الأهلي للفوز باللقب حفّز الجزيرة لمعانقة الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب نادي الجزيرة، المصري محمد النني، عن سعادته البالغة بتتويج «فخر أبوظبي» بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عقب فوزه على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، موضحاً أن الترشيحات التي سبقت اللقاء ومنحت شباب الأهلي أفضلية الفوز باللقب، حفّزت لاعبي الجزيرة لتحقيق الانتصار.

وقال النني لـ«الإمارات اليوم» إن الفوز بلقب كأس رابطة المحترفين جاء في توقيت مهم جداً بالنسبة للاعبي فريقه، موضحاً: «المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي يقدّم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، لكن كان لدينا إصرار قوي وتركيز على تحقيق الفوز».

وأضاف: «قبل المباراة كانت أغلبية الترشيحات تمنح شباب الأهلي أفضلية نيل اللقب، ما حفزنا بشكل أكبر على تقديم كل ما لدينا، وإثبات أن الجزيرة لديه القدرة على الفوز بالكأس».

وتحدث الدولي المصري عن أصعب لحظة في المباراة، وقال: «بدأنا اللقاء بشكل جيد، بإحرازنا هدف التقدم، لكن المباراة أصبحت أكثر صعوبة عندما أحرز شباب الأهلي هدف التعادل، حيث كان لدينا تخوف من تكرار سيناريو مباراتنا أمام الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة».

وتابع: «الأمر الجيد أنه كان لدينا رد فعل جيد بإضافة الهدف الثاني، ثم التماسك بعد ذلك وتقديم كل ما لدينا بحفاظنا على تقدمنا وتحقيق الفوز».

وأردف: «اللاعبون أظهروا روحاً قتالية عالية وقدّموا كل ما لديهم، والفريق يستحق التتويج باللقب».

وأشار لاعب أرسنال السابق إلى أن الجمهور لعب دوراً كبيراً في فوز الجزيرة، وقال: «الحضور الجماهيري كان رائعاً، ولقد منحنا دفعة معنوية قوية، ونحن سعداء بأننا أكملنا الصورة الجميلة بفوز الفريق بالكأس ليعود الجمهور سعيداً بهذا الانتصار».

وشدد محمد النني على أن الفريق سيواصل القتال في المباريات المقبلة، وقال: «الفوز بالكأس مهم جداً بعدما واجه الجزيرة موسماً صعباً، وعلى الرغم من صعوبة موقفنا في الدوري، فإننا سنقاتل ونلعب بكل قوة في المباريات المقبلة، لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

واختتم لاعب وسط الجزيرة تصريحاته بحديثه عن عدم لعبه في مركزه الأساسي في خط الوسط، وقال: «ليست لدي مشكلة في تغيير مركزي، ومهمتي تنفيذ تعليمات الجهاز الفني. وبالنسبة لي لعبتُ في العديد من المرات في خط الدفاع، لذلك لا يعد تغيير مركزي أمراً غريباً بالنسبة لي».

النجم المصري:

. اللاعبون أظهروا روحاً قتالية عالية.. والجزيرة يستحق التتويج باللقب.

. ليست لدي مشكلة في تغيير مركزي، ومهمتي تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.