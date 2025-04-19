شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي منشق عن الحوثيين يكشف عن مقتل قيادي حو ثي بارز بغارات أمريكية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي المنشق عن الحوثيين احمد العماد عن مقتل قيادي حوثي بارز بغارات أمريكية.
وقال العماد: قيادي حوثي من الصف الأول قتل بغارات الطيران الأمريكية الأخيرة وقيادات أخرى لكن الحوثيين متكتمين على الخبر تماما حفاظا على معنويات قواتهم وافرادهم خوفا أن تنهار متعلمين مما حصل لحزب الله ولا يريدون تكرار خطأ حزب الله .
واختتم: بالنسبة لي لا استطيع حاليا الإعلان عن الأسم لأسباب خاصة ، شكرا
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