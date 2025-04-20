شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات جامعة القصيم

تخصصات العلوم الاجتماعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 1446/10/23هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات في جميع مقرات الجامعة.وأوضحت أن هذا القرار اتُخذ استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم.وكانت حققت جامعة القصيم إنجازًا أكاديميًا جديدًا بإدراج ستة تخصصات لأول مرة ضمن تصنيف (QS) الدولي للتخصصات لعام 2025.وهو ما يُظهر التزامها في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات العالمية.واشتمل التصنيف لأول مرة على تخصصات العلوم الاجتماعية والإدارية في المرتبة 297، والهندسة والتكنولوجيا في المرتبة 333، والصيدلة وعلم الأدوية في المرتبة 351.وتخصص العلوم الطبية وعلوم الحياة في المرتبة 401، إضافة إلى تخصص الفنون والعلوم الإنسانية في المرتبة 401، والعلوم الطبيعية في المرتبة 501.