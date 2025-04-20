السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يرأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للنقل لحج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجنة التوجيهية للنقل المنبثقة من لجنة الحج العليا للإشراف على أعمال مركز النقل في موسم الحج لعام 1446هـ، اجتماعها الثاني برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأكد الجاسر أهمية الموائمة والتكامل لتقديم خدمات نقل آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، مؤكدًا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتسخير جميع الجهود والطاقات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

واستُعرض خلال الاجتماع مدى جاهزية الخطط التشغيلية لمسار النقل ومستجدات العمل على المهام والمبادرات والممكنات لتطوير منظومة النقل خلال الموسم.

من جهته أكّد رئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أن الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على التكامل مع الجهات ذات العلاقة وتظافر الجهود لتقديم خدمات نقل آمنة وميسرة.

وزار أعضاء اللجنة بعد نهاية الاجتماع غرفة التحكم في النقل بالمركز العام للنقل في مدينة مكة المكرمة، واستمعوا لشرح شامل عن آلية عملها والتقنيات المستخدمة فيها ومؤشرات الأداء.

واستكمل أعضاء اللجنة زيارتهم بجولة ميدانية، شملت عددًا من محطات النقل الرئيسية بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، منها محطات جرول وشعب عامر ووريع بخش، واطلعوا على مدى الجاهزية التشغيلية وخطط التنظيم والحشود.

وزار معاليه مواقف كِدانة، مطلعًا على التجهيزات في مخيمات منى، ووقف ميدانيًا على مواقف المشاعر المستحدثة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لضمان تجربة نقل آمنة وميسرة لضيوف الرحمن من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

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