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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 أبريل 2025م، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة الخدمات الصحية لـ1.141 مستفيدًا في عيادات الجلدية والنسائية وأورام العظام والأطفال وطب الأسرة والعلاج الطبيعي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع السعودي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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