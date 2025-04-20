شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. جامعة أم القرى تبرم اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

دعم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي

جامعة أم القرى

الدمام - شريف احمد - أبرمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، اتفاقية تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب؛ وذلك لتعزيز الشراكات الأكاديمية وتطوير القدرات البشرية في المهارات اللغوية.وتصبح الجامعة بذلك مركزًا معتمدًا لاختبارات IELTS والتدريب على مهارات الاختبار وإجراء الاختبارات بإشراف وتعاون مع معهد اللغة الإنجليزية.وتهدف الشراكة إلى تسهيل حصول المستفيدين على شهادات IELTS المعتمدة، ودعم الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للطلاب ومنسوبي الجامعة.وتسهم في توفير مرجعية عالمية موثوقة لاختبارات اللغة الإنجليزية في جامعة أم القرى.وأوضحت عميدة معهد اللغة الإنجليزية الدكتورة سحر بنت مطر الزهراني أن وجود مركز معتمد لاختبارات IELTS في جامعة أم القرى يمثل نقلة نوعية تسهم في تمكين كوادر الجامعة من اكتساب المهارات اللغوية اللازمة.بجانب تعزيز فرصهم للقبول في الجامعات, معبرة عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستكون مثمرةً وبنّاءة.وستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.