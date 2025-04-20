انت الان تتابع خبر السوداني بشأن قمة بغداد: ستكون نتائجها مهمة للعالم العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي والوفد المرافق له، الذي يضمّ ممثلين عن مختلف البرلمانات العربية المشاركة في اجتماعات البرلمانات العربية المنعقدة في بغداد للمدة 19-21 نيسان الجاري".ورحب السوداني بـ"الوفد العربي، وبارك انعقاد اجتماعهم في العاصمة بغداد"، مؤكداً أهمية أن تكون مخرجاته بمستوى التحدي الذي يواجهه العالم العربي في الوقت الراهن، ومبيناً أن البرلمانات العربية هي تعبير عن المواقف الجماهيرية والشعبية التي يجب أن تأخذ دورها في حل قضايا العالم العربي بشكل كبير.

وأكد رئيس الوزراء دعمه جهود البرلمان العربي، مشيراً إلى أن "القمّة العربية القادمة، التي ستعقد في بغداد الشهر المقبل، ستكون نتائجها مهمة جداً للعالم العربي، حيث ستعقد وسط تحديات كبيرة يواجهها العرب والمنطقة"، وبيّن أن العراق يركز على مضمون ما سيصدر عن القمة، الذي يجب أن يرتقي إلى مستوى المرحلة الحالية.

وتطرق السوداني إلى ما يشهده العراق من حركة إعمار وبناء، وتنامٍ للاستثمارات الأجنبية، حيث طرحت الحكومة مشاريع عابرة للحدود الوطنية، بينها مشروع طريق التنمية الستراتيجي الذي سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

من جانبه، عبر اليماحي عن شكره للعراق، وأشاد بمواقفه الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين وغزّة تحديداً، كما أشاد بما يمرّ به العراق من مرحلة تعافٍ واستقرار، مؤكداً أن "الصورة في بغداد على الأرض تختلف تماماً عمّا تعرضه بعض وسائل الإعلام من صور مضللة وسلبية تناقض حقيقة ما تشهده البلاد من أمن وازدهار الحياة فيه".