تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أصاب الجمهور والمتابعين بحالة من الاستغراب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر فنان ولاية نهر النيل, المعروف البشرى جاد السيد, وهو يحمل “سوط” على يده. وقام فنان الدلوكة وأغاني الحماس, بجلد أحد المتفاعلين مع أغنياته, في مشهد أثار استغراب المتابعين الذين تساءلوا (يا ناس نهر النيل المفروض يجلد الناس العريس ولا فنان الحفل؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني معروف يحمل “السوط” ويتولى “جلد” الحاضرين أثناء تقديمه فاصل من أغاني الحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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