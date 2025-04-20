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دون خسائر.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة سيرام في إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

دون خسائر.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة سيرام في إندونيسيا

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر جزيرة سيرام في إندونيسيا اليوم الأحد.
وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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