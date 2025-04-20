شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة سيرام في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر جزيرة سيرام في إندونيسيا اليوم الأحد.وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.