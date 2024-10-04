اخبار الرياضه

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضم محمد صلاح نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل. وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية...اقرأ المزيد...

المزيد ...