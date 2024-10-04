اخبار الرياضه

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضم محمد صلاح نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل. وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية...اقرأ المزيد...
دورة بكين: موخوفا توقف سلسلة انتصارات سابالينكا وتبلغ نصف النهائي
ألحقت التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 49 عالميا الخسارة الأولى بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بعد 15 فوزا متتاليا ضمن الدور ربع النهائي لدورة بكين الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب الجمعة 7
دورة شنغهاي: تسيتسيباس يثأر من نيشيكوري
ثأر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لخسارته أمام الياباني كي نيشيكوري في دورة مونتريال، وتغلب عليه 7
آرني سلوت يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
آرني سلوت يعلق على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
سيف الجزيري على رأس قائمة منتخب تونس لمباراتي جزر القمر
سيف الجزيري على رأس قائمة منتخب تونس لمباراتي جزر القمر