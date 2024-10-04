اخبار الرياضه

دورة بكين: موخوفا توقف سلسلة انتصارات سابالينكا وتبلغ نصف النهائي

0 0

دورة بكين: موخوفا توقف سلسلة انتصارات سابالينكا وتبلغ نصف النهائي

ألحقت التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 49 عالميا الخسارة الأولى بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية بعد 15 فوزا متتاليا ضمن الدور ربع النهائي لدورة بكين الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب الجمعة 7

المزيد ...