سلطات السعودية وقطر والإمارات أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أنّ "الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

كذلك أعلنت السلطات في السعودية أنّه تمت رؤية هلال شوال من مرصدي تمير وسدير وعليه فإن يوم الأحد هو أول أيام العيد.

بدورها، أعلنت سلطات الإمارات أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وتتحري العديد من الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال السبت، للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.