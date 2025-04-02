شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت وسط تكساس.. مرض الحصبة يزداد انتشارًا في 6 ولايات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولايات تكساس وأوكلاهوما ونيومكسيكو اكتشاف حالات إصابة جديدة بمرض الحصبة اليوم الثلاثاء، مع اتساع تفشي المرض لأول مرة ليصل إلى وسط تكساس.

وقالت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر مما جرى تسجيله خلال 2024 بأكمله.

ومن الولايات الأخرى التي تعاني تفشي المرض - وهو ما يعرف بوجود 3 حالات أو أكثر - نيو مكسيكو وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

وفاة شخصين

ومنذ فبراير الماضي، توفي شخصان غير ملقحين لأسباب متعلقة بالحصبة.



الحالات في المكسيك

ويؤكد تفشي المرض في العديد من الولايات مخاوف خبراء الصحة من انتشار الفيروس في مجتمعات أمريكية أخرى ذات معدلات تلقيح منخفضة، ومن أن هذا الانتشار قد يستمر لمدة عام.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن الحالات في المكسيك مرتبطة بتفشي المرض في ولاية تكساس الأمريكية.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنهم نجحوا في القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

