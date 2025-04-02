شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف في أسعار الذهب ينهي سلسلة الارتفاعات القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد الارتفاع الكبير خلال الجلسات الماضية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة في تعاملات يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب بمقدار 90ر3 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 90ر3118 دولار للأوقية، لينهي 3 أيام من الارتفاع المطرد.

جاء التراجع الطفيف في الأسعار نتيجة عمليات جني الأرباح، رغم استمرار الضغوط التي تدفع الأسعار إلى أعلى، خاصة مع انتظار العالم لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كل دول العالم تقريبًا وفقًا لقاعدة المعاملة بالمثل اليوم الأربعاء.

يوم التحرير في أمريكا

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يوم الأربعاء سيكون يوم التحرير في أمريكا، كما وصفه الرئيس ترامب بفخر، سيعلن الرئيس خطة رسوم جمركية ستنهي الممارسات التجارية غير العادلة التي كانت تستغل بلدنا لعقود من الزمن".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مساعدي الرئيس الأمريكي أعدوا مقترحًا لفرض رسوم بنحو 20% على أغلب الواردات الأمريكية.



البيانات الاقتصادية الأمريكية

لكن الصحيفة أشارت إلى أن مستشاري البيت الأبيض أشاروا إلى وجود العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة ولم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة إلى 49 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 3ر50 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى انكماش نشاط القطاع لأول مرة منذ بداية العام الحالي.