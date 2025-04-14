أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, اهتمام الجمهور وذلك بعد انتشاره على نطاق واسع على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع حسناء سودانية, تتغزل في متابعيها على حسابها عبر فيسبوك. وقالت الحسناء مخاطبة متابعيها: (العسل انت والسكر انت الموجود في الفيديو) وتابعت: (في زول قبل كدة قال ليك عسل وحتى لو قالها زول غيري ما بتكون زي حقتي أنا). ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين, لردود أفعال متابعيها, فقد كتب أحدهم معلقاً: (خجلنا عديل كدة) ورد آخر: (براحة علينا يا عسل انتي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تتغزل في متابعيها وتصيبهم بالخجل (العسل انتو والسكر انتو ولو في زول قالها ليكم ما بتكون زي حقتي أنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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