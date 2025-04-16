شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.92 جنيه للشراء اليوم الأربعاء 16-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 16 أبريل 2025 04:00 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-4-2025.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.92 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.93 جنيه للشراء.
51.03 جنيه للبيع
50.94 جنيه للشراء
51.04 جنيه للبيع
50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.
50.94 جنيه للشراء
51.04 جنيه للبيع.
50.98 جنيه للشراء
51.07 جنيه للبيع
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