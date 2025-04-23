شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الأسبوع.. المبعوث الأمريكي قد يزور موسكو لبحث أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف روسيا خلال الأسبوع الحالي حسبما أفاد مسؤول روسي يوم الثلاثاء، فيما حذرت موسكو من التسرع في المحادثات الرامية لانهاء الحرب في أوكرانيا بعد أيام من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وأعلن دونالد ترامب الذي يسعى لتحقيق السلام بين الأوكرانيين والروس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "هذا الأسبوع" من دون مزيد من التفاصيل.

ويتواصل الحراك الدبلوماسي الذي باشره ترامب قبل شهرين على أمل وضع حد للحرب التي أودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص، لكن من دون تحقيق أي تقدم يذكر حتى اللحظة.

تسوية قابلة للتطبيق

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للتليفزيون الرسمي: "هذا الموضوع معقد جدًا ويرتبط بتسوية، لذا فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة والسعي للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق في فترة زمنية قصيرة".



كذلك، قال مستشار بوتين يوري أوشاكوف يوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يخطط لزيارة موسكو هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوشاكوف قوله "نعم"، ردًا على سؤال إذا كان ويتكوف يخطط لزيارة العاصمة الروسية هذا الأسبوع.

