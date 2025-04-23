فيتامينات لا تستغني عنها المرأة في أول 3 أشهر من الحمل.. تدعم صحة الأم والجنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحمل مرحلة فريدة تتطلب رعاية صحية وغذائية دقيقة، خاصةً في الثلث الأول الذي يشهد بداية تكون الأجهزة الحيوية لدى الجنين، مثل الجهاز العصبي والقلب والدماغ، ولهذا السبب، يشدد الأطباء والمختصون على أهمية حصول الحامل على تغذية متوازنة مدعومة بالفيتامينات الأساسية التي قد لا تكفي وحدها من الغذاء اليومي فقط.

أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناولها المرأة

وأشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقرير سابق، إلى أن حمض الفوليك من أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناولها المرأة قبل الحمل وأثناء الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يعمل هذا الفيتامين على الوقاية من التشوهات الخلقية في الأنبوب العصبي للجنين، مثل السنسنة المشقوقة، وتوصي المنظمة بتناول 400 ميكروجرام يوميًا من حمض الفوليك بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل وحتى نهاية الثلث الأول.

كما تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية فيتامين د، الذي يُساعد في امتصاص الكالسيوم وتكوين عظام الجنين وأسنانه، ونظرًا لقلة التعرض للشمس لدى كثير من النساء، فإن المكملات تصبح ضرورية، ويُنصح بجرعة يومية لا تقل عن 600 وحدة دولية.

وتشدد المنظمة كذلك على ضرورة تناول الحديد لتفادي الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، وهو أمر شائع قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، وتنصح بتناول 30 إلى 60 ملليجراما من الحديد يوميا، ويفضل أن يكون مرفقًا بفيتامين سي لتحسين امتصاصه.

الكالسيوم عنصر أساسي في مرحلة الحمل

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة المصرية في حملات التوعية الخاصة برعاية الحوامل أن الكالسيوم عنصر أساسي في مرحلة الحمل، خاصة للنساء اللواتي قد يعانين من نقصه بسبب ضعف استهلاكه في النظام الغذائي، ونبّهت الوزارة إلى ضرورة حصول الحامل على ما لا يقل عن 1000 ملليجرام يوميًا من الكالسيوم لضمان تطور عظام وأسنان الجنين، والحفاظ على كتلة عظام الأم.

وذكرت الوزارة في دليل رعاية الأم الحامل أن فيتامين ب 6 يُشكل دورًا مهمًا في تخفيف أعراض الغثيان والقيء الشائعة في الشهور الأولى، كما يدعم الجهاز العصبي ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتوصي الوزارة بتناول مصادر طبيعية له مثل الحبوب الكاملة والموز والبطاطس، أو مكملات بجرعات يحددها الطبيب.

كما تشير الدراسات إلى أن تناول الفيتامينات خلال الأشهر الثلاثة الأولى يُحسن من معدلات النمو العقلي والبدني للأطفال لاحقًا، ويقلل من نسب الولادة المبكرة أو فقدان الحمل.