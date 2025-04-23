الاقتصاد

للمرشدين السياحيين.. تعرف على خدمات تقدمها السياحة والآثار

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للمرشدين السياحيين.. تعرف على خدمات تقدمها السياحة والآثار

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات.

ومن بين هذه الخدمات؛ ما يلي:


    * استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

    * تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
    * تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
    * نقل منطقة تجديد الترخيص.
    * بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
    * شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
    * الالتحاق بدورة تدريبية.
    * إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
    * تصاريح الترجمة للأجانب.
    * إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
    * استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
    * استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
    * إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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