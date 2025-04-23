شكرا لقرائتكم خبر عن للمرشدين السياحيين.. تعرف على خدمات تقدمها السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للمرشدين السياحيين للمتعاملين معها طلب مجموعة من الخدمات. ومن بين هذه الخدمات؛ ما يلي:

* استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي. * تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.

* تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.

* نقل منطقة تجديد الترخيص.

* بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.

* شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.

* الالتحاق بدورة تدريبية.

* إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.

* تصاريح الترجمة للأجانب.

* إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.

* استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.

* استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

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