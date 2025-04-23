شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": مليوني شخص محاصرون ويتضورون جوعًا في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لايركه، من أن الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة هو الأسوأ على الإطلاق منذ بداية الحرب في القطاع.

وقال في تصريح له أمس: "الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح أكثر من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال محاصرين يتضورون جوعًا لأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات خلال الخمسين يومًا الماضية، وفقًا لما نشرته الأمم المتحدة".

أطول فترة دون مساعدات

وأضاف المتحدث باسم "أوتشا" أن هذه أطول فترة دون مساعدات أو إمدادات تجارية تدخل القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.



ويواجه أكثر من 2.1 مليون شخص في قطاع غزة نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود والمياه النظيفة، رغم أنه على الجانب الآخر من الحدود تخزن الإمدادات الإنسانية ومنها ما يقرب من 3000 شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التي أعدتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخولها.