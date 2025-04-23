الذهب يشتعل عالميًا: يتجاوز 3500 دولار وسط هجوم ترامب وذعر الأسواق!

الشارقة - اميمة ياسر - وصلت أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية جديدة اليوم، متجاوزة حاجز 3500 دولار، حيث دفعت المخاوف الناجمة عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب عالميًا

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3425.91 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنسبة تصل إلى 2.2% ليصل إلى 3500.05 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 3438.40 دولار.

من جانبه قال محلل شؤون السوق لدى سيتي إنديكس وفوركس دوت كوم، فواض رزاق زاده: "يستمر الذهب في جذب المشترين مع أي انخفاضات قصيرة الأجل، ومن الصعب تحديد المدى الذي سيصل إليه.. الزخم قوي بشكل واضح، ما يثني المستثمرين والمتداولين عن بيع الذهب بشكل كبير".

وأضاف: "لا شك أن التوتر التجاري المستمر هو المحرك الرئيسي للذهب، حيث خلقت المواجهة بين الولايات المتحدة والصين حالة من الضبابية الاقتصادية".

وارتفع الذهب، الذي يعتبر عادة ملاذًا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بأكثر من 30% منذ بداية العام، نتيجة لزيادة شراء البنوك المركزية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما زادت حدة التوتر في السوق بعد تصعيد ترامب لانتقاداته لباول يوم الاثنين الماضي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، ما أثار قلق الأسواق المالية وأدى إلى انخفاض الدولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 32.97 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 962.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 944.21 دولار.