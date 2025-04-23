شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

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المركز الوطني للأرصاد

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في تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدودالشمالية والشرقية والرياض.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساءويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات