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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدودالشمالية والشرقية والرياض.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدودالشمالية والشرقية والرياض.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
الخليج العربيالرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
أتربة على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.