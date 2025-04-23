شكرا لقرائتكم خبر عن 50.99 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الاهلي المصري 50.99 جنيه للشراء و51.99 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات معلنة بالبنوك أمام الجنيه المصرى.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.96 جنيه للشراء و51.10 للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.99 جنيه للشراء و51.99 للبيع.
وفيما يلي سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.99 جنيه للشراء.
51.99 جنيه للبيع.
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