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وفيما يلي سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى:

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.96 جنيه للشراء و51.10 للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.99 جنيه للشراء و51.99 للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن 50.99 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية