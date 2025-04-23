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الدمام 38 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 38 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 38 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.
- الرياض 39 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 26 درجة مئوية.
- تبوك 36 درجة مئوية.
- بريدة 38 درجة مئوية.
- حائل 33 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - اليوم

- عرعر 35 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 37 درجة مئوية.
- نجران 35 درجة مئوية.
- الخرج 40 درجة مئوية.
- المجمعة 36 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 40 درجة مئوية.
- الدوادمي 34 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.
أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية - وكالات

أتربة على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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