شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 38 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أتربة على الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 38 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 38 درجة مئوية.- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.- المدينة المنورة 39 درجة مئوية.- الرياض 39 درجة مئوية.- جدة 39 درجة مئوية.- أبها 26 درجة مئوية.- تبوك 36 درجة مئوية.- بريدة 38 درجة مئوية.- حائل 33 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 35 درجة مئوية.- سكاكا 34 درجة مئوية.- جازان 37 درجة مئوية.- نجران 35 درجة مئوية.- الخرج 40 درجة مئوية.- المجمعة 36 درجة مئوية.- وادي الدواسر 40 درجة مئوية.- الدوادمي 34 درجة مئوية.- شرورة 38 درجة مئوية.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.