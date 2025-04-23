شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك في مباراة تحصيل حاصل في ختام دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الأربعاء في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

تعد المباراة تحصيل حاصل في ظل حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.