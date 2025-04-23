بعد قرار المركزي..البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان تعديل العائد على الشهادات وحسابات التوفير.

الشارقة - اميمة ياسر - بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر بتعديل أسعار الفائدة على عدد من الشهادات الادخارية، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي الصادر الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%،

سيطرت خلال الساعات الماضية أسعار الفائدة على شهادات الادخار على محركات البحث «جوجل»، وتساءل عدد كبير من المواطنين عن التغييرات الأخيرة في هذا الشأن،

عبر هذا التقرير تفاصيل قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي جاءت على النحو التالي:



قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة على شهادات الادخار

أعلن البنك الأهلي المصري مساء اليوم خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27%.

تتميز الشهادة الثلاثية البلاتينية بمدة استحقاق 3 سنوات، ويصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، يمكن للعملاء شراء هذه الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة.

بنك مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات الادخار

قرر بنك مصر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتصل إلى 24.75% بدلًا من 27%، كما شملت التخفيضات حسابات التوفير الجارية والشهرية، بالإضافة إلى الحسابات المخصصة لأصحاب المعاشات.

أوضح بنك مصر أن العائد على حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي انخفض من 21.75% إلى 19.50%، بينما تم تخفيض العائد على حساب «سوبر كاش» التوفير الشهري ليصبح 20.25% بعد أن كان 22%. كما تراجع العائد على الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات من 22% إلى 19.75%.

ويذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه الأخير عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%، لتصل إلى 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.50% لسعر العملية الرئيسية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري.