شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام تعاملاتها.. الأسهم الأوروبية تُغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع طفيف في ختام تعاملاتها.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.2 بالمئة.وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية على مستوى أوروبا بنسبة 0.6 بالمئة.إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.64 %.وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 52.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 8328.60 نقطة.