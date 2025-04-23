الاقتصاد

في ختام تعاملاتها.. الأسهم الأوروبية تُغلق على ارتفاع طفيف

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واس - عواصم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم، على ارتفاع طفيف في ختام تعاملاتها.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.2 بالمئة.
وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية على مستوى أوروبا بنسبة 0.6 بالمئة.
أسواق الأسهم الأوروبية (متداولة)
الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

البورصة البريطانية

إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.64 %.
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 52.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 8328.60 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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