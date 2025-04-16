رئيس الوزراء الفرنسي: رسوم ترامب الجمركية عاصفة دمرت الثقة بالعالم

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن العاصفة التي أحدثتها رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية دمرت الثقة في أنحاء العالم. محذراً خلال مؤتمر صحفي لمناقشة خطط ميزانية فرنسا لعام 2026، من أن بلاده تواجه لحظة الحقيقة فيما يتعلق بإصلاح ماليتها العامة. وأضاف أنه من وجهة نظره فإن ترامب صنع تسونامي من عدم الاستقرار.

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