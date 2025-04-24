شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم الخميس بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر الاجتماع الفني من الأهلي محمد شوقى نائب المدير الرياضى، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

و اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.